¡Bombazo!: aseguran que Franco Colapinto está de novio con una famosa cantante argentina

Automovilismo Colapinto cerró una correcta carrera en México, pero no sumó puntos

Luego que se los viera juntos en varios lugares, comenzaron a correr rumores de romance y, fiel a su estilo frontal, Marcela Tauro habló del tema en el programa radial “No Está Todo Dicho” : “A ver, porque yo recibo muchos rumores, pero me sorprendió... Me sorprendió que sería ésta la que blanquea. En horas van a anunciar el romance de Colapinto con…”.

Guido Kaczka, conductor del programa, la interrumpió para reconocer que no esperaba que el corredor formara pareja tan pronto: “¿Pero para ponerse de novio?, ¡va muy rápido Colapinto!”.

Marcela explicó: “Sería con Niki Nicole. Claro, pero viste ya hace bastante que ella lo fue a ver como dos veces o tres. Pero para mí no es buena pareja, dos con maquillaje no va, pero también al chico le gustan todas con maquillaje, porque a mí me ha llegado también de Majo Martino”.

Ga68XaKWYAANtxY.jpg Niky Nicole fue a ver a Franco Colapinto en México

Guido Kaczka apoyó a la nueva pareja: “Tienen algo en común, los dos: que aman mucho lo que hacen, o sea, los dos tienen como una historia... Ella con la música tiene una historia de muy chiquita”.

Video de Nicki Nicole hablando de su encuentro con Franco Colapinto:

Embed - Nicki Nicole sobre Franco Colapinto #nickinicole #francocolapinto #f1 #formula1 #colapinto #mexico

El gran presente de Franco Colapinto

El corredor reconoció: “No pienso en el futuro. Pienso en lo que está pasando ahora, en todo lo que estoy disfrutando de tener la chance de correr en Fórmula 1 y, la verdad, estoy tratando dar lo mejor que puedo, todo lo que tengo”

Y agregó: “Así que me estoy dedicando a disfrutar lo que tengo ahora. Obviamente, es un sueño hecho realidad estar en la Fórmula 1 y haber tenido esta oportunidad este año. Es algo increíble. Así que trato de no pensar en todo eso que se dice, en qué voy a hacer el año que viene, y trato de disfrutar y hacer lo mejor que pueda este año”.