Acusaron a Dady Brieva de abuso y un famoso lo defendió

El actor compartió una grabación en sus redes sociales oficiales donde dice: “Quería aclarar una situación que estuvo circulando una falsa información de mi persona y palabras que yo nunca dije. Aclaro por esta parte, en una plataforma que tengo verificada, nunca dije esas palabras hacia Dady Brieva”.

Rodrigo Noya remarcó que no vivió una situación de esta clase con su ex compañero de trabajo: “Nunca existió ningún tipo de abuso ni acoso, ni tampoco son palabras mías que yo haya dicho. No solo no sucedió la situación, sino que tampoco yo dije eso”.

El actor dio a entender que fue el propio Dady Brieva quién lo llamó para pedirle que saliera a hablar en su defensa y dejará las cosas bien claras ante el público y ante la Justicia: “Hay una persona que obviamente se siente dañada y me parece lo más lógico que yo salga a aclararlo”.

Finalmente, Rodrigo habló de su experiencia laboral con el artista dos décadas atrás, en “Agrandadytos”: “Dady es una persona que yo quiero mucho y con la que jamás tuve ningún tipo de problema, todo lo contrario. Así que lo dejo aclarado por acá”.