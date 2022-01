Hay video: Julieta Prandi se burló del nombre de "Mara y Dona", y ellas le salieron al cruce

Walter Rotundo es un hincha fanático de Diego Maradona y en 2012 le puso a sus hijas los nombres de "Mara" y "Dona". La conductora Julieta Prandi ironizó en su programa sobre los nombres de las gemelas, y a ellas no les gustó nada, por lo que salieron a responderle con todo.

Las niñas de 10 años hicieron un video que se viralizó luego de que su padre expresara su molestia por el comentario de la rubia, quien junto al Tucu López llevan adelante la edición de verano de América.

En ese sentido, una de las mellizas le dijo: "Julieta, a mí me gusta mucho mi nombre. Yo soy Dona y siempre voy a ser Dona porque no me lo quiero cambiar y si a vos no te gusta el tuyo, cambiátelo. No me gusta que hables por nosotras. Vos no sabés lo que yo quiero y no voy a dejar este nombre”.

“Hola, Julieta Prandi. Mirá, te voy a decir algo. Es una verdadera falta de respeto es que vos hables por nosotras. Yo soy Mara y nunca voy a querer cambiar mi nombre porque yo amo este nombre y me encanta este significado. Así que basta de hablar. Mejor, pregunten antes”, agregó su hermana.

(Fuente: Ratingcero)