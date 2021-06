Apaguen las cámaras: Sebastián Estevanez se retira de la actuación, ¿por qué?

El reconocido actor Sebastián Estevanez vive un gran momento personal. En una entrevista radial aseguró estar feliz y esperando su cuarto hijo con su pareja de hace más de 20 años Ivana Saccani.

Es por eso que quiere pasar más tiempo con su familia y en la nota aprovechó para anunciar que está pensando retirarse de la actuación. “No creo que vuelva, estoy un noventa y pico por ciento convencido”, aseguró.

“Estoy tranquilo, disfrutando. Trabajé muchísimos años. Ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción, son cosas personales. Con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa y puedo disfrutar más de mi familia y de mis amigos, que es lo que más quiero”, explicó sobre las razones de esa decisión.

(Estevanez en Dulce Amor)

Sin embargo, el ex protagonista de Dulce amor no le cerró las puertas a la televisión. Aunque no quiere volver a comprometerse con una tira, le interesaría una propuesta para participar de MasterChef Celebrity 3.

“Me convocaron la primera vez y no sabía muy bien cómo era y pensé que tenías que tener más conocimientos en la cocina. Yo me defiendo. Mis hijos son fanáticos y me dicen que vaya. Si me lo ofrecen de nuevo, lo pensaría”, recalcó.

El actor e Ivana están juntos hace más de 20 años. (Foto: Instagram / sebastian.estevanez)

(Fuente: Contexto)