¿Se cree `Cruella´?: mirá el impactante cambio de look de Cande Tinelli

En esta oportunidad se hizo viral en las últimas horas un particular cambio de look de la hija del conductor de ShowMatch, Cande Tinelli, quien afirmó que se inspiró en el personaje de Disney de Cruella de Vil y sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo quedó (sin contar que en los últimos días estreno la película de la misma Cruella).

Si hay algo a lo que nos tiene acostumbrados la bella Cande es a los cambios de look arriesgados. Sus tatoos, su propia marca de ropa y ahora su cabello ha sido uno de los protagonistas de grandes cortes y diferentes colores. Fue por ello que Cande Tinelli no dudó en teñirlo al estilo del personaje maléfico que tiene como actriz principal a Emma Stone y fue así como este fin de semana la hija de Marcelo Tinelli pasó por el local e su amigo Leo Oliva. Junto a él decidió que el bicolor de Cruella de Vil sería el look elegido para sorprender a sus fans desde su cuenta de Instagram.

Así fue como la empresaria apostó por un jugado look al teñirse la parte de adelante de sus cabellos de rubia. El resto de su pelo lo conservó con su castaño natural mientras que se realizó un corte de flequillo recto, la última tendencia en cortes a nivel mundial.

“Cruella", fue lo que escribió Cande Tinelli junto a las fotos del cambio desde su muro de su cuenta oficial de Instagram. Sus seguidores no dudaron en halagarla con muchos mensajes de apoyo dirigidos a ella con mucho cariño.

