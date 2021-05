¿Gracioso o machista?: el video de Listorti con su esposa generó el repudio de una conocida actriz

El comediante José María Listorti y su esposa, Mónica González, protagonizaron un video humorístico que desató la polémica en redes sociales y en la televisión. El debate giró sobre si se trató de un sketch estereotipado y machista o un chiste que no se entendió, dos posiciones que tuvieron a defensores y detractores a cada lado.

"Que suerte que tengo la licuadora" aparece en el video. Listorti se grabó en clave humorística mientras enciende ese electrodoméstico para "silenciar" los comentarios de su pareja sobre la rutina escolar de sus hijos. “La solución a tus problemas”, escribió el ex Video Match. Estas imágenes motivaron duras críticas de los usuarios. Y de sus colegas del ambiente.

Tras un escándalo ocasionado por un video publicado por el matrimonio tras una broma en pleno encierro y generó mucho repudio, sobre todo por un mensaje publicado por una de las actrices argentinas más reconocidas de nuestro país, Julieta Díaz, con un sugestivo mensaje que sembró la discordia y la repentina respuesta de la esposa de Listorti en sus propias redes.

En el mensaje, Listorti coloca “Que suerte que tengo licuadora”, con un claro mensaje sobre que le “molestaba” su esposa hablando por sobre él, lo que inmediatamente se volvió viral por la reacción claramente machista del humorista, consensuada por su propia esposa.

“Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo”, dijo y luego agregó otro mensaje para dirigirse a Mónica, pareja de Listorti, la propia Julieta Diaz: “A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”.

Por su parte, la esposa de Listorti, hizo su propio descargo:

“Me pone realmente triste que otras mujeres me subestimen. Si yo realmente sufriera, este tipo de comentarios y respuestas no ayudan en nada. Había miles de comentarios de odio hacia mí, hacia mi marido y mis hijos. Si de verdad fuera una mujer que sufriera esta situación no me están ayudando”