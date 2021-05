La bendición el "padre Juanse": ¡quién te ha visto y quién te ve!

En la noche de última chance, los participantes prepararon un plato con muchos ingredientes, pero antes de comenzar, Juanse bendijo a sus compañeros.

El jueves por la noche, Cande Vetrano, Gastón Dalmau, La Chepi, Carmen Barbieri y Juanse tuvieron su última oportunidad para salvarse de ir a la gala de eliminación, por lo que todos estaban nerviosos.

Cuando Santiago del Moro dijo qué cábalas tenía cada uno, para concentrar su ansiedad, Juanse sorprendió al orar por todos.

"Siempre rezando por todos ustedes, por el público", contestó ante la consulta del conductor.

Y decidió enviar un mensaje: "Yo en particular si soy católico puedo pedirle en estos momentos a nuestro señor Jesucristo que haga descender sobre nosotros su bendición en agradecimiento por haber sido creados, para protegernos siempre que nos de salud, trabajo y prosperidad".

Vale recordar que el artista, conocido por su gran trayectoria con la banda de rock "Los Ratones Paranoicos", hace varios años encontró el camino de Dios.

En una entrevista, contó: "Siempre fui católico sin ejercicio de mi religión pero hace 6 o 7 años que sentí que ya no podría seguir ciego a las señales que me mandaba Dios. El catolicismo tiene algo que no tiene ninguna otra religión que es a Dios encarnado".

"Ninguna concibe que Dios se haya sacrificado por todos nosotros sin distinción racial, de clase o religión y haya resucitado. Buda, Mahoma y todos los profetas son humanos", expresó.