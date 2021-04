"Hasta cuatro": te imaginás de qué estaba hablando Pampita Ardohain

Pampita Ardohain se está preparando para su nueva desafío profesional en una nueva producción de Marcelo Tinelli.

La modelo formará parte del jurado de 'La Academia' y sobre eso fue consultada en un programa de televisión

Sus primeros testimonios tuvieron que ver con sus compañeros en el jurado, teniendo en cuenta que Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín estarán junto a ella a la hora de calificar a los participantes. "Me parece que ya pronto nos juntamos a comer entre todos. Está ahí nomás", deslizó acerca de la conversación que mantuvo con los especialistas por medio de WhatsApp.

"Nos apuramos por las dudas, igual cuatro, entramos en una mesita en cualquier restaurante, ¿no? Hasta cuatro se puede", acotó después Pampita. En otro fragmento de la charla, Maite Peñoñori le preguntó a la modelo y conductora de televisión sobre la posibilidad de que se sume otro miembro al jurado de 'La Academia', el nuevo desafío laboral de Marcelo Tinelli.

"Sí, me sorprendió. No tengo ni idea. Así desempata por las dudas, podría ser", reconoció. En cuanto a las particularidades de la competencia, Pampita contó: "Me encanta todo porque va a ser un concurso distinto a lo que la gente está acostumbrada. Va a ser un desafío más grande de lo que ya era. Hay algunos ritmos que les van a dar dolores de cabeza".

En el momento en el que retornaron al piso de 'Los Ángeles de la mañana', las personalidades del equipo dejaron entrever que Pampita no quiere que haya otro jurado en 'La Academia'. "No quiere un quinto jurado. Porque dijo hasta cuatro entramos en la mesa, con esa sonrisa", dijo Cinthia Fernández, mientras que Ángel de Brito opinó: "No quiere, ¿no? A mi me gustaría. Yo compro".