Mirá quién es la belleza argentina que la rompe en El sabor de las margaritas

De éxito internacional, la producción española El sabor de las margaritas se convirtió en la primera serie hablada en gallego emitida por Netflix. El thriller policial que aborda temas como el empoderamiento femenino, la prostitución o la violencia sexual cuenta entre sus protagonistas con una actriz argentina: Noelia Castaño.

Nacida en Buenos Aires y radicada en España desde hace dos décadas, la intérprete logró abrirse camino en el mercado europeo tanto en el cine como en la televisión. Castaño dio sus primeros pasos en la actuación a mediados de los 90 en su país de origen, donde debutó con una participación fugaz en la tira de Canal 9 La hermana menor para luego formar parte de una de las series más exitosas de la televisión local, Chiquititas. A continuación, llegaron las propuestas para ficciones como 90 60 90 Modelos, Caramelito en barra, Verano del 98 y Como vos & yo, y luego las ofertas para trabajar al otro lado del Océano.

En el cambio de milenio, viajó a la península ibérica para rodar la película No dejaré que no me quieras, coproducción hispano-argentina dirigida por José Luis Acosta, y, con 20 años, trasladó su residencia a España para continuar con su carrera. Algunas de sus actuaciones más notables han sido en las series españolas Sin tetas no hay paraíso y Pelotas, y su personaje de Sofía en la película Entonces nosotros. Castaño también protagonizó otras series de televisión como 20tantos o El pasado es mañana, ambas para la cadena española Telecinco.

En 2004, encabezó junto a Héctor Alterio y José Ángel Egido la ópera prima del director argentino Miguel Ángel Cárcano, En ninguna parte, y, una década más tarde, protagonizó la película Entonces nosotros, dirigida por Hernán Jiménez García. En Argentina, rodó en 2019 4x4, película del director Mariano Cohn.

Hoy, Noelia Castaño es uno de los rostros protagónicos de la segunda temporada de El sabor de las margaritas, serie dirigida por Álex Sampayo. En la trama, la actriz argentina se pone en la piel de Laura Nogueiras, una periodista que contribuirá a desentramar el lado más oscuro de la prostitución de menores. En la serie, su personaje se cruza con el de la actriz española María Mena, quien da vida a Eva Mayo, guardia civil al frente de una investigación que tiene como cometido resolver una serie de crímenes.

Hermana del también actor Ezequiel “Mosca” Castaño, Noelia Castaño está casada con un director argentino y es madre de un niño de 8 años. Al otro lado del Atlántico, la intérprete conserva algunas costumbres locales, como su gusto por el mate, y es una declarada feminista y admiradora de colectivos de su país de origen, como Actrices Argentinas.