Mirá por qué Sofía Clerici cuestionó duro a las madres solteras

La modelo y empresaria Sofía Clerici fue entrevistada en un programa televisivo y dejó una opinión controversial sobre la decisión que puede tomar una mujer de planificar la maternidad en soledad. Ella afirmó que le parecía que tener un hijo sin pareja era “un gesto egoísta”.

Clérici dialogó en la noche del lunes con el periodista Tomás Dente en el programa Vino para vos (KZO), y explicó su punto de vista sobre afrontar la planificación de un hijo de manera individual. Fue cuando el conductor del ciclo le preguntó si en este momento de su vida -la modelo tiene 32 años- le gustaría ser mamá.

“¿Sabés que no? -respondió-. No lo tengo todavía como un sueño presente. Capaz que en tres años sí, pero encontrar la persona es tan difícil. Y no estoy a favor del tema de [congelar] los óvulos y eso. Soy chapada a la antigua, me gusta que los hijos crezcan con una mamá y un papá, o una pareja, no importa si son del mismo sexo, pero no sola”.

“No soy egoísta. No tendría a mi hija soltera. Hay gente que sí, pero yo no pienso así”, agregó.

Cuando el periodista le preguntó si sentía que el hecho de tener un hijo en soledad era un acto egoísta, la modelo respondió: “Te juro que sí, porque a la criatura la vas a privar de que tenga dos imágenes, dos seres humanos, ¿por qué de una? No sé, es como un mambo que tengo yo, ojo, y lo tengo que ir analizando, pero por el momento estoy perfecta con mi gato”.

“Capaz que congelo (óvulos), pero después tengo un novio, que me dice: ‘Dale Sofi para adelante con eso’, y criamos los dos”, aclaró luego.

En la continuidad de su explicación, Clérici añadió: “Para mí, entre dos personas se hace como más familia. No sé como explicarlo. Imaginate si sobreprotejo a mi gato, yo, mano a mano con mi hijo, lo vuelvo loco. Prefiero que haya otra persona para decir ‘estoy acá también’, si no se pone muy intensa la relación”.

“¿O sea que por ahora no pensás en un hijo sola?”, insistió Dente. “No, por ahora no. Es mucha responsabilidad y estoy en pleno crecimiento en serio y necesito llegar a muchas metas y siento que no estoy realizada”, concluyó.