Un gran actor argentino dice que no extraña nada del país: ¿quién es?

Oscar Martínez vive en España desde hace más de un año, mientras filma una nueva película en la capital española. El actor argentino brindó una entrevista para Radio Mitre desde Madrid y contó como se siente con su vida en Europa, en el marco de la pandemia de coronavirus. Aunque aclaró que no quiere opinar sobre la situación de nuestro país, hizo una confesión personal: “No extraño nada de la Argentina”.

En dialogo con Gonzalo Sánchez en Ladran Sánchez, el actor reveló porqué decidió quedarse en Madrid, en vez de volver a la Argentina en noviembre último, tal como había planeado originalmente. “Hace varios años me empezó a revolotear la idea de estar más aquí que en Buenos Aires, porque estoy bien, la paso bien, estoy a gusto, me tratan muy bien y me siento como en casa”, reconoció.

Martínez contó que este es el cuarto año consecutivo que lo convocan para películas españolas y su trayectoria de medio siglo en la actuación le dieron la posibilidad de obtener prestigiosos reconocimientos en España. Esto motivó aún más sus ganas de vivir allí: “Es una bendición tener una alternativa laboral en Europa; lo vivo como un enorme privilegio y quiero disfrutarlo”.

El periodista le consultó al actor qué piensa de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, tanto a nivel económico como con respecto a la segunda ola del Covid-19. Martínez intentó evadir la pregunta, y expresó: “Yo estando afuera no hablo de la Argentina porque me parece que no corresponde, pero sí es cierto que a la distancia uno ve mejor las cosas y toma noción de la magnitud de ciertas cosas”.

Además admitió que la incertidumbre lo angustia mucho más que el temor: “No tuve miedo de terminar internado en una terapia por infectarme, porque me cuidé, tomo vitaminas desde el primer día y evito la vida social”. En este sentido, las caminatas por la mañana forman parte de su rutina de ejercicio físico, y confesó que está maravillado con los jardines y los paisajes madrileños.

Sobre el final de la entrevista Martínez apostó a la sinceridad cuando tuvo que responder si extraña su vida en Buenos Aires: “No, no voy a mentir. No extraño nada de la Argentina. Allí están mis hijas, mis nietos y mis amigos pero yo la estaba pasando muy mal, me resulta muy tóxica la Argentina”.

El actor de 70 años aseguró que volver a España fue “un alivio”, porque significó el retorno a su trabajo, y una mejor calidad de vida. “Muchas de las películas que hice en los últimos siete años tuvieron un suceso importante, como Relatos salvajes o El ciudadano ilustre”, enfatizó. Justamente el 27 de agosto pasado recibió la tercera distinción otorgada por el Festival de Cine de Málaga por su trayectoria.