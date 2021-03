Explotó el twitter de Kris Jenner porque dijo algo de Kendall: ¿qué reveló?

Las publicaciones que hacen en redes sociales los miembros del clan Kardashian-Jenner no suelen dejar a nadie indiferente. La última en hacer arder Twitter ha sido la 'momager' más famosa del mundo, Kris Jenner, que en uno de sus recientes 'tweets' da a entender nada más y nada menos que Kendall está embarazada.

Todo sucedió durante la emisión del último capítulo de 'Keeping Up With The Kardashians'. En una de las escenas, Kendall se sincera con Khloé y Malika Haqq (una amiga de la familia) acerca de su deseo de tener hijos pronto. En un intento por darle una idea de cómo es la maternidad, se las arreglan para dejar a la modelo a cargo de la pequeña Ace, la hija de Malika.

Kris Jenner quiso comentar este momento con sus seguidores y publicó el siguiente tweet: You got this!!! 🍼@KendallJenner. Los fans, que no cayeron en que en realidad ella se refería a las habilidades de Kendall como canguro, comenzaron en seguida a preguntar si Kendall estaba embarazada. Temiéndose una avalancha de comentarios en su perfil, la modelo se apresuró a responderle: "Mamá, esto parece un anuncio de embarazo!"

mom, this looks like a pregnancy announcement! uD83DuDE02uD83EuDD26uD83CuDFFB??? https://t.co/VD8znkj7UQ — Kendall (@KendallJenner) March 26, 2021

"Soy la única en mi familia que no tiene un hijo", comentaba Kendall en el episodio del 'reality'. Durante la cuarentena y sentada en casa, naturalmente, te aburres bastante y empiezo a pensar en muchas cosas. A veces veo a Stormi, True y Chicago jugando juntos y estoy como uhhhhh. Quiero tener hijos pronto", añadía la modelo.