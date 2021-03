La confesión del sanjuanino Darío Barassi que sorprendió a todos en la mesaza

Darío Barassi es sin lugar a dudas una de las grandes sensaciones de la TV Argentina desde que está al frente de '100 argentinos dicen'.

Y precisamente este gran presente se vio reflejado en su invitación para formar parte del regreso de Juana Viale a la mesaza de Mirtha Legrand. Fue en este programa donde el sanjuanino dejó a todos sorprendidos con la confesión que realizó.

“¿A ustedes les cuestan los cambios o son más adeptos a la rutina?”, preguntó en un momento la conductora. “Las mudanzas deben ser de los procesos más traumáticos para una persona”, afirmó Barassi, conductor de “100 argentinos dicen”. “A mi me encantan”, respondió la actriz. “A mi también, pero es traumático. Yo soy un tipo muy organizado, que necesito tener todo controlado, el día de la mudanza no la paso bien”, aclaró él.

“¿Pero vos embalás?”, le preguntó Diego Leuco, conductor de “Telenoche”. “Cajas, stickers, amo. Papel manteca, cristalería. Chicos, amo”. Entonces Matías Martin le consultó si “¿En tu placard se ve reflejado esto?” “No sabés lo que es”, respondió Barassi, “hermoso, grises, negros, azules, azul noche, azul día, no bebé. Soy más del azul día, hay más cantidad de azul día, medias según el largo. Tengo un perfumito normal, nada especial”.

“Tengo la bolsita con lavanda y otra con naftalina para las piezas que son un poco más delicadas”, detalló. “Pero tu hija, hace todo un quilombo menos en tu vestidor”, le consultó Matías. “Mi hija vino a salvarme y a sanarme de muchos males. Es como que es transversal digamos ser padre. Entonces ahora es como que convivo más con eso. Pero apenas se duerme arranco en modo Barassi prehija y es como, empiezo a ordenar, los juguetes están organizados, por color, por material”, confesó.

“Igual me habías dicho alguna vez que eras súper hipocondríaco, y me dijiste ‘me voy a morir del miedo con mi hija’ y no te pasó”, recordó Matías Martin. “Nada. De hecho una vez por mes iba a una guardia a hacerme los chupitos, porque sentía que me iba a morir del corazón, siempre. Y amaba porque ya llegaba y me decían ‘es muscular, Barassi’, ‘¡Poneme los chupitos! Poneme los chupitos porque me muero’ y hace un año y medio que no voy”, reveló. “Es que te sana, no tengo tiempo de pensar en eso que antes sí tenía”, dijo finalmente.