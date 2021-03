¡Espectacular!: reviví el musical de Juana Viale y Martín Bossi en la apertura de 'La Noche de Mirtha'

Juana Viale regresó a la TV para ocupar el lugar de su abuela en 'La Noche de Mirtha' y lo hizo con una presentación sin precedentes.

Para la espectacular apertura contó con la complicidad de Martín Bossi, un gran que sabe muy bien manejarse en esos terrenos.

Para ponerle un condimento extra al debut televisivo de este 2021, la actriz y el comediante realizaron un sketch que recorrió distintos estilos musicales. Comenzaron con Bossi tocando “Algún lugar encontraré” de Los Rodrígurez en el teclado, después sonaron ritmos de tango, cumbia y hasta la clásica cortina de los almuerzos de Mirtha. También versiones de temas de Fito Páez, Soda Stereo y Charly García.

“Están ensayando @ViaJuani @martinbossi para el primer programa. ¿Musical o sketch?”, había adelantado días antes Ángel de Brito en Twitter, mostrando un pequeño video donde se puede ver a la presentadora junto a Bossi mientras charlan y se ríen juntos. “Estoy acá junto a Martín Bossi y vamos a hacer algo juntos, ¿se imaginan qué?”, había adelantado por su parte Juanita.

“Bienvenidos a otro ciclo con mucha linda energía y mucho amor”, abrió el programa diciendo Juana. “Gracias a todo este equipo que hizo un esfuerzo que no se imaginan para que estemos acá. Estamos en una casa nueva, es increíble. Estoy re nerviosa, para variar. No me acostumbro a esto, por suerte. No voy a llorar», dijo la nieta de Mirtha, con un nudo en la garganta, ni bien fue presentada en el programa.

En el momento en el que se sentó en la mesa con sus invitados, la actriz lanzó: “No saben los nervios que tengo, no sabía si llorar o vomitar, estaba en la duda. Ya estoy mejor, tuve un momento de crisis”. Finalmente, la presentadora le envió un mensaje a su abuela, Mirtha Legrand: “Abuelita, te amo, Muchas gracias, esperamos que pronto vuelvas con tu programa”.