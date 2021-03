¡Escándalo!: acusan al hijo de Martín Redrado de crear perfiles falsos con contenido XXX

Como si no fuera suficiente con los conflictos entre Luciana Salazar y Martín Redrado, ahora se sumó una impactante denuncia contra Tomás Redrado, el hijo del economista.

Vanesa Wasinger, expareja de Tomás habló por la pantalla de Crónica HD y declaró: "Los primeros seis meses todo bien, después fue todo caótico. Fue siempre un problema nuevo de su familia y de parte de su padre sobre todo. Recibí amenazas por ir a contar a los medios lo que pasaba", comenzó a relatar sobre la mala experiencia que tuvo con el clan Redrado.

"Hay perfiles truchos con fotos mías que tienen links a material pornográfico", disparó la joven modelo mientras en pantalla se mostraron imágenes de las cuentas falsas en Instagram y Twitter.

En ese sentido, también recordó los maltratos que habría sufrido de parte del padre de su expareja: "Martín Redrado me dijo que me aleje de su hijo sino iba a tener problemas. No era buena imagen para su hijo, no quería que su hijo salga con una modelo".

(Fuente: Diario Show)