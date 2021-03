Darío Barassi cayó en un lío de rebote, y las redes lo bancaron fuerte: otra vez tendencia

Un inesperado escándalo surgió de Twitter y salpicó a 100 argentinos dicen, ya que apareció un tuit discriminatorio contra Darío Barassi al que Monchi Balestra le dio “me gusta” y desató la indignación y el repudio de centenares de usuarios que apoyan al actual conductor del programa de El Trece.

Monchi Balestra bardeando a Barassi. HAGAMOS JUSTICIA POR BARASSI. pic.twitter.com/JdYNl1O2iH — Diego. (@yyeguo) March 26, 2021

Para entender el marco del polémico mensaje al cual Balestra le otorgó su like hay que retrotraerse a febrero de 2021, cuando Barassi dio positivo de Covid-19 y fue reemplazado por él, ya que había estado al frente de ese ciclo entre los años 2004 y 2005.

El presentador reemplazó al actor y todo fue elogios mutuos, pero este viernes 26 de marzo, a casi dos meses de esa suplencia, la cuenta de Twitter @yyeguo viralizó la una captura de cómo Mochi avaló un tuit en el que Darío es criticado y discriminado por su físico.

El 11 de febrero, una usuaria celebró que Barassi se había recuperado del coronavirus y regresado a 100 argentinos dicen con un meme del pueblo celebrando en el Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otra persona señaló que “Balestra era aburrido”. Pero rápidamente le salieron al cruce con el mensaje que fue likeado por el conductor de Radio Nacional.

“Un señor con todas las letras que no necesita gritar ni intentar parecer gracioso todo el tiempo. Tampoco dice 'no me rompan las pelotas' como el gordo desagradable, ni nos recuerda que es un mamut las 24 hs”, fue el escrito que contó con el aval de Monchi.

El apoyo a Darío Barassi en Twitter

Muchos usuarios de la red social del pajarito salieron a repudiar al también conductor de FM Pop y expresaron el gran cariño que sienten por el artista que conduce el programa de entretenimientos de la tarde de El Trece desde agosto de 2020.

Yo mataria a mi familia por Dario Barassi. Pedime que los mate gordo — Gua di ta (@gdlpnda) March 26, 2021

“Hagamos justicia por Barassi”, “Dario Barassi es dios. Es más que Messi y Maradona para el país” y “Yo mataria a mi familia por Dario Barassi. Pedime que los mate, gordo”, fueron algunos de los tuits que se pudieron leer en medio del repudio a Monchi Balestra, dejando en claro lo bien que la pasan algunos televidentes al ver al actor cómico en 100 argentinos dicen.

No te puede caer mal barassi — F€€f€ ? (@P_Feefe_R) March 26, 2021

Barassi es tremendo conductor y como actor MILL VECES MEJORR es impresionante lo que logra, lpm lo amo, orgullo sanjuanino pic.twitter.com/0dzKjK7W7z — *° •°uD835uDE79uD835uDE9EuD835uDE95uD835uDE92uD835uDE8A ??n??? (@shawnxcasanova) March 26, 2021

Dario Barassi es dios. Es más que Messi y Maradona para el país — cubo (@cubiello_) March 26, 2021

SI ANTES AMABA A BARASSI AHORA LO AMO MUCHO MÁS

pic.twitter.com/LfbRfj7LuS — valentina? (@valexiletbsl) March 26, 2021

Barassi no me alegra las tardes, me alegra la vida — luqui (@lvcasb1) March 26, 2021