Mucha belleza: mirá estas fotos inéditas de dos súper estrellas

Ya echábamos de menos a las dos amigas juntas por los lares de Instagram. Y es que Selena Gomez y Taylor Swift, como muchos seres humanos de nuestro planeta, pasan mucho tiempo en sus respectivas casas, debido al contexto actual, por lo que es difícil que coincidan en tiempo y espacio. Ahora mismo, además, están más separadas que nunca, porque Selena vive en Nueva York (está rodando su nueva serie de Hulu, 'Only Murders in the Building').

En aquellos tiempos que concebimos como lejanos, allí en los que no existía pandemia alguna, Selena y Taylor subían bastante contenido en el que aparecían una en compañía de la otra. Y te preguntarás: "Entonces, a qué viene esto, ¿por fin se han reencontrado?". (Bueno, si no te lo preguntas, te lo contamos igualmente).

No, no se ha dado el caso, pero Selena ha publicado por primera vez en mucho tiempo varias fotos de ambas, recordando aquellos momentos que pasaban felices en Los Angeles hablando de sus cosas, y ha expresado cuánto echa de menos a su mejor amiga.