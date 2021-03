Fin del misterio: ¿por qué Danna Paola dejó Elite?

Danna Paola está de recorrida por emdios europeos presentando ‘K.O.’, trabajo que ya es todo un éxito en Spotify y del que extrae el sencillo ‘Calla tú’.

Además de contar cómo fue el proceso creativo de dicho álbum, habló de su participación en ‘Élite’, serie de Netflix que en 2018 le otorgaba plena fama en España, donde residió durante un tiempo antes de volver a México, su país natal. Ahora, por desgracia, sus futuros proyectos laborales no pasan por seguir interpretando a Lucrecia en la ficción, sino que ha optado por centrarse en la música hasta nuevo aviso. Así lo explicaba cuando Pablo Motos preguntaba por qué dejó la serie que, sin ella y otros tantos integrantes del reparto original, continuará con una cuarta y quinta temporada confirmadas. Su respuesta era tan honesta como entendible:

“Fue duro. Justo cuando se empezó a hablar de la cuarta temporada de ‘Élite’ fue una decisión de todos los que salimos. Estaba jugando a ‘Hannah Montana’ porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Mientras estaba componiendo, estábamos lanzando ‘Mala fama’ por ese entonces, que ha sido de las canciones más escuchadas desde que saqué música. Me gusta dar el 100% en el trabajo porque soy perfeccionista y ‘workaholic’ y no me podía dividir. Salía del rodaje de ‘Élite’ y tenía que irme al estudio y luego al llegar a casa hacía entrevistas o tenía que volar los fines de semana. Un día tenía que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Era muy difícil tener una doble vida y Lucrecia vivía en mí. Tuve que darle una oportunidad a mi música”.

Por último, de momento se desconoce la fecha de estreno de la cuarta temporada de ‘Élite’, aunque no ha de retrasarse mucho debido a que la quinta entrega era ya confirmada y los nuevos personajes que formarán parte de la historia presentados.