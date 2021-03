Desesperada, Silvina Escudero quiere saber quién es su admirador secreto

Por si aún no lo sabias, la hermosa Silvina Escudero está nuevamente soltera y feliz. Con su autoestima un poco dolida, la hermosa bailarina se la jugó y pidió a los gritos por el nombre o rostro de él o la que le envía semejante regalos: bombones, champagne, globos con su nombre y demás presentes que ella no develó.

"Que a una le hagan regalos siempre hace bien y está muy bueno. ¿A quién no le gusta? Te levanta la autoestima y todo" contó la morocha en el arranque de la filmación. Con el primero creyó saber quién era la persona que estaba interesada en -como mínimo- caerla bien.

"Me mandaron unas orquídeas con una caja de chocolates y dije "ya sé quién es, ya lo descubrí" recordó Silvina. Sin embargo, con los siguientes "paquetes" se desorientó y ahora está completamente desconcertada.Después me llegó un globo con mi nombre y unos chocolates, otro día me llegaron varios chocolates, con un vino y también con globos y flores, y el otro día me llegó ese mega arreglo de globos con champán, chocolates, bueno, de todo... y no tengo ni idea quién es esa persona. Ni idea" aseguró, pidiendo ayuda a sus fans para develar semejante misterio.

"O sea, ya va por su tercer regalo y no lo descubrí todavía. ¡¡Ayúdenme a saber quién es!!" gritó Escudero, desesperada por develar el nombre y el rostro que se esconden detrás de las misivas. Cuidado, no vaya a ser cosa que se trata de alguien que la está acosando. Hoy en día, no se sabe...”

¿De quién se trata semejante demostración de "afecto"? Para algunos, incluso podría tratarse de acoso...

Fuente: Con información de Paparazzi y redes sociales