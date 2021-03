¡Bombazo en la TV!: una famosa muy picante le dijo que sí a la 'Academia' de Tinelli

'La Academia 2021', la nueva apuesta de Marcelo Tinelli, sigue sumando personalidad para la primera edición y en las últimas horas se confirmó la presencia de una famosa muy picante.

Fue Ángel de Brito el encargado de dar la primicia en Los Ángeles de la Mañana, aunque primero lo tiró como una suerte de adivinanza para sus panelistas.

Luego de algunos minutos de suspenso el jurado del reality dijo quién es. Se trata de Rocío Marengo, que actualmente está en Chile pero en pocos días vuelve al país justamente con este propósito.

Cabe señalar que la modelo viene de otro reality pero con un formato muy distinto, hablamos de la primera temporada de 'Masterchef Celebrity'. Su paso por el certamen gastronómico levantó mucha polémica ya que la mediática se consolidó con un papel de 'villana' entre sus compañeros. Sin embargo no duró mucho, luego volvió con el repechaje y fue nuevamente eliminada más tarde.

Hace poco tiempo Rocío brindó una entrevista donde contó cómo fue su paso por el concurso de cocina. "Apenas terminó me reproché haberme dejado maltratar o destratar, porque di todo en un lugar donde no me valoraron", confesó. Incluso también apuntó hacia la producción del programa: "Noté que la edición me mataron… por más garra que ponía me pareció que la edición no fue la realidad".

En el mismo sentido, se defendió argumentando: "Sé cómo es un reality, acá noté que no era un reality. Todo lo que me decían los jurados y que me hacían llorar nunca lo pusieron al aire. Solo me pusieron a mi llorando y no se entendía porque yo reaccionaba así. Lo que salió al aire no tenía nada que ver". También se animó a revelar que Germán Martitegui fue quien peor la trató.