¡A guardar, a guardar! Marie Kondo se viene con un nuevo show en Netflix

Cualquiera que pusiera en práctica el método Marie Kondo cuando aterrizó en Netflix en 2019 mediante el título ¡A ordenar! y una temporada de ocho capítulos, su vida ha mejorado mucho. La conocida organizadora mundial ha llevado su método Konmari —aquel que reza que debemos estructurar por categorías y no por lugares— al mundo y, por si ya te estabas preguntando cuándo volvería a la plataforma con una nueva temporada, tenemos grandes noticias para ti.

No es que vaya a llegar con una nueva temporada, ¡es que están preparando otra serie con ella como protagonista! Esta vez, se llamará ‘Sparking Joy’, título de su segundo libro, y, según ha descrito Netflix en el comunicado que confirmaba el regreso de Kondo a la pantalla, en este nuevo show ‘‘se muestra cómo los fundamentos de su método pueden afectar también a los negocios, las relaciones y a la sociedad. Además, a lo largo del proceso los espectadores podrán entrar en casa de la propia Marie, conocer a su familia y ver cómo despierta alegría a los que tiene alrededor en su día a día’’. Es decir, no solo volverá a hacer feliz a la gente ¡sino que de la misma manera podremos descubrir más de su personalidad! Y cotillear su casa, todo sea dicho.

Hasta el momento, no hay tráiler disponible, ni fecha de estreno oficial, aunque Netflix ha confirmado que será este mismo verano. ¿Qué puedes hacer hasta entonces? Volverte a ver ‘¡A ordenar con Marie Kondo!’ y echarle un ojo a todos los ‘realities’ relacionados con el orden que hay disponibles en la plataforma. ¿Nuestros favoritos? ‘Minicasas de ensueño’, ‘The Home Edit: Cada cosa en su lugar’ o ‘The Minimalist: Less is now’.