El Pollo Vignolo elogiaba a Tévez y Horacio Pagani se hartó: "Qué carajo...

En el aire de Pasión por el fútbol, programa deportivo que se emite cada domingo por la noche en El Trece, los periodistas Horacio Pagani y Sebastián "Pollo" Vignolo protagonizaron un tenso momento. Luego de la derrota de Boca Juniors en condición de local ante Talleres de Córdoba, el también cronista de Diario Clarín le recriminó al relator su constante actitud elogiosa hacia Carlos Tevez.

"Hoy Tevez jugó de todo", fue la respuesta de Sebastián Vignolo ante la acusación de Pagani, quien aseguró haber escuchado al "Pollo" llenando de elogios a Carlos Tevez más allá del resultado negativo que los de Russo obtuvieron en el estadio Alberto J. Armando. En ese momento, "Puchi" no pudo contener su bronca y lanzó: "¿Decime qué jugada o qué carajo hizo?".

No pasaron siquiera milésimas cuando, al escuchar esta furiosa acotación, Vignolo amenazó con irse del ciclo televisivo que conduce en la señal del Grupo Clarín: "No, no, en esos términos no sigo en el programa. Perdón porque el señor me está atacando a mí". Tras esto, Pagani aseguró que el periodismo deportivo (en general) se encuentra realizando una campaña a favor de Carlos Tevez sin importar el rendimiento que éste tenga dentro del campo de juego.

Luego del cachetazo inesperado de Frank Fabra contra su compañero y capitán Carlos Izquierdoz, mucho fue lo que se habló en las redes sociales. De hecho, hasta se crearon memes con este asunto que sacudió al mundo Boca. Sin embargo, uno de los conductores más destacados de las señales deportivas argentinas fue terminante con el colombiano: Alejandro Fantino no tuvo filtros, y aseguró que el lateral izquierdo del "Xeneize" es "un inútil".

En el aire de ESPN FC, como cada lunes, el santafesino se rodeó de los expertos del canal para analizar lo que dejó una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Y al momento de enfatizar sobre la actualidad de Boca, lo que dejó la derrota ante Talleres y el golpe que Fabra le propinó al "Cali", Fantino no dudó: "En general, la cachetada de este muchacho de Colombia, en mi mundo no juega más. Es un pibe poco inteligente".

Acto seguido, Fantino agregó: "La palabra inútil es muy fuerte, yo ya la chequeé. Es poco útil, si mañana viene la carta documento de Fabra le diré que es poco útil. Te mandaste una cagada atrás de otra. A Diego le hinchan las pelotas por decir que 'Boca es un cabaret', y éste le pegó una cachetada al capitán en vivo. Sáquenlo, vive en un cumpleaños de quince. No de gente grande, de quince".