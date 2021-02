Ivana Nadal se enojó con parte de sus seguidores: mirá lo que dijo

Ivana Nadal está desde hace unos días en boca de todo tras protagonizar una polémica demora en un aeropuerto por llevar un llamativo elemento.

En realidad, la conductora portaba un picador de marihuana, aunque no se le encontró ni medio gramo de la hierba.

No es una novedad que Ivana se vea envuelta en un escándalo. Sin embargo, en esta ocasión la mediática sorprendió a sus seguidores al relatarles la travesía que vivió en México: "Todo bien con que esto era una aventura, con que queríamos recorrer el mundo, pero no es la idea que nos pare la cana, que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que pensé que era algo re vintage, que ya no pasaba más".

En esa misma línea, Ivana detalló: "Nos paró la aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!". A pesar de que la mediática aseguró que no ocurrió nada grave, hace unos minutos volvió a hablar al respecto a través de sus historias de Instagram, en las cuales apuntó sin filtro contra quienes la criticaron.

En ese sentido, Ivana lanzó filosa: "Era obvio que iban a inventar pelotude… porque están muy al pedo. Mirá que ya me fui del país y siguen inventando. No me detuvieron, o sea, hola, estoy acá, qué me van a detener. Además, las historias las hice desde un micro tomando una cerveza, o sea no estaba detenida. Chicos, a todo el mundo le revisan la valija. Tenés una estación en donde apretás un botón, todo muy 2021, si sale rojo te revisan la valija, si sale verde pasas".

A continuación, Ivana se explayó: "Un picador se vende en todos lados, en la calle, en los kioscos. ¿Pueden dejar de decir boludeces chicos? Por favor que mi familia se preocupa al pedo. Menos mal que tengo el celu a mano, tengo señal y que todo esta bien. Si estuviera en el medio de la selva sin señal, mi familia pensaría que estoy en cana". Finalmente, la enemiga mediática de Nati Jota sentenció: "Córtenla, porfa".