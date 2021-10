En medio del escándalo, Vicuña salió a bancar a la China Suárez: ¿qué dijo?

El nombre de la China Suárez está en boca de todos, luego de ser señalada como la tercera en discordia en la separación de Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi y, en medio del revuelo, la ex pareja de la actriz argentina, Benjamín Vicuña, salió a bancarla con un contundente mensaje en sus redes sociales.

"No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", escribió el actor chileno en una historia en su cuenta de Instagram, del mismo modo en el que hace poco más de dos meses anunció su separación de la China Suárez. Noticias Relacionadas Wanda se la agarró con la Maglietti: "¿Necesitás un mapa para saber quién le manda fotos a casados?"

Cabe recordar que todo el escándalo se desató luego de que Wanda Nara publicara en sus redes un duro mensaje contra una mujer que no identificó. "Otra familia que te cargaste por zorra", publicó la rubia.

Si bien no develó la identidad de la persona a la que estaba acusando de haber causado su separación del futbolista, los portales de espectáculos no tardaron en develar que se refería a la ex Casi Ángeles, quién ya había estado involucrada en una situación similar en medio de la separación de Vicuña y Pampita.