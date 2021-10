El picante video de la China Suárez desde París: ¿un tremendo guiño para Mauro Icardi?

Wanda Nara decidió separarse de Mauro Icardi luego de descubrir los mensajes que se intercambiaba su marido con La China Suárez. Tras el escándalo que se generó, luego que el día sábado la mediática le dedicara un categórico mensaje a la actriz, en las redes sociales recordaron un video que La China subió hace algunas semanas atrás cuando estuvo en París filmando algunas escenas de la película que protagonizará.

En el video se la puede ver a la actriz cantando una particular parte de la letra de la canción "París". "Y me matan estas ganas de ir por ti, me imaginaba tu y yo en París", un mensaje que se torna algo sugerente teniendo en cuenta los acontecimientos que salieron a la luz en los últimos días.

Lo que todos se preguntan si fue una guiñadita para Mauro Icardi con quien se lo vincula ahora.

Chicusss la china nos tiraba pistas. "Me imaginaba TU Y YO EN PARIS", ENTIENDEEEN ? EN PARIS pic.twitter.com/HEFep1XZ7x — ? Luis Nürnberg ? (@luicci_) October 18, 2021

Recordemos que este lunes, fue la periodista Yanina Latorre contó en LAM los motivos de la furia de Wanda con La China. La panelista de Los Ángeles de la Mañana reveló detalles de una llamada virtual que tuvieron durante el recital de Camilo y Evaluna en París.

"Hace dos semanas Wanda habló con la China. Ella fue al recital de Camilo y Evaluna en París. La China desde Madrid llama a Ricky Sarkany por Facetime para saludarlo. Estaban Wanda e Icardi y pide que le pasen con Wanda para saludarla". comentó la panelista sobre la breve conversación que mantuvieron.

Una vez que terminaron la llamada, la modelo le escribió por Telegram al jugador. "Qué lindo que estabas". Ese mensaje luego lo encontró Wanda y desató la furia de la mediática durante este fin de semana último.