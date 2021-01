Al natural: Juana Viale cautivó a sus fans con una foto sin tela

Juana Viale fue una de las grandes figuras del 2020 y en este nuevo año está cargando pilas con unas relajantes vacaciones.

La nieta de Mirtha Legrand salió de la pequeña pantalla, pero sigue vinculada con sus fans a través de sus redes. Precisamente en Instagram, la hermosa actriz compartió una imagen que causó sensación por su naturalidad.

Actualmente, Juana se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en un departamento que, según trascendió, le habría prestado Mirtha Legrand, el cual cuenta con varias comodidades como una gran pileta, spa, gimnasio, restaurante y hasta un hotel dentro del mismo. A su vez, la vivienda se encuentra en una zona muy privilegiada de la ciudad estadounidense, cerca de varios centros comerciales.

Por lo tanto, el domingo por la tarde Juana compartió una foto en donde se la ve aprovechando las horas al sol, a cara lavada. Asimismo, la mediática acompañó el posteo con una frase en francés que exponía: "Así es la vida". Como consecuencia, rápidamente la actriz recibió toda clase de halagos por parte de sus seguidores, hasta algunos que le pidieron que vuelva a la televisión.

En ese contexto, los fans de Juana le confesaron: «¡Diosa!», «¡Hermosa!», "¡Volvé al programa! ¡Se te extraña!", "La más linda de este mundo", "Bella como siempre", "Siempre hermosa, te extrañamos", "Volvé, Juani. Te extrañamos en Instagram y los sábados a la noche", "Hermosa, Juanita. Te re extraño. Qué lindo saber de vos. Se feliz y volvé prontito, se extraña a la mejor conductora de Argentina".

Al parecer Mirtha tiene una fuerte contrincante. No obstante, quien demostró no ser muy fan de Juana fue Ángel de Brito, quien criticó duramente a la actriz por la manera en que se despidió del programa cantando 'Partusa', el hit de El Dipy. Durante el programa radial que conduce en CNN, el periodista disparó: "Ella no está en su programa, es el de su abuela. Mirtha debe estar que trina con Juanita, ella jamás hubiera dicho algo así".