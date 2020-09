Mica Viciconte detonó a la Bomba Tucumana, ¡y todo por un Poroto!

La modelo Mica Viciconte y la cantante tropical Gladys 'La bomba' tucumana tienen una vieja bronca que se remonta desde la época en que ambas fueron parte del Bailando por un sueño.

A pesar de que no hubo nuevos enfrentamientos, el odio ha estado ahí, latente.

En este Cantando 2020, en la previa con Ángel de Brito, la Bomba dijo que Mica no le gustaba y que prefería a Nicole al tiempo que imitaba burlonamente la voz de Fabián Cubero.

Y cuando se metieron con Poroto la escultural jovencita explotó: "Yo sé lo que soy y no me ofende. Me ha dicho de todo, está todo bien... no pasa nada pero faltar el respeto con la voz de mi pareja, es bullying".

"Que tenga cuidado porque no le falté el respeto a ella, sólo respondo todo lo que dijo. Nunca la nombré, simplemente conté que me habían convocado para cantar y acepté encantada de la vida, agradecida a la producción. ¿Canto mal? Sí, soy un perro. Pero a ella, ni la mencioné" advirtió, furiosa.

"Ella a mí me dijo de todo, pero está todo bien, no me ofende. Yo sé lo que soy. Pero faltar el respeto por la voz a mi pareja es bullying y es faltarle el respeto. Él no tiene nada que ver en todo esto. Nada. Así que tené cuidado porque yo no te estoy faltando el respeto a vos, te estoy respondiendo por algo que vos me acusaste a mí", concluyó.