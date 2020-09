Marcela Tinayre rompió el silencio tras el terrible accidente de su hijo Nacho

Horas de angustia y preocupación se vivieron el pasado fin de semana en la familia Tinayre-Legrand al conocerse la noticia de que Nacho Viale, hijo de Marcela Tinayre y nieto de Mirtha Legrand, había tenido un accidente con su moto.

Las primeras informaciones apuntaban a que el joven productor de canal Trece tuvo que ser trasladado de urgencia tras llevarse la peor parte en el choque con un auto.

En las últimas horas, su madre rompió el silencio y aseguró que "cuando me avisaron por teléfono yo estaba en mi casa y me desmayé. Me caí al piso. Una más no aguanto".

"Un amigo que estaba en casa, con su pareja, agarró el teléfono y me repetía lo que le decían. Yo preguntaba si estaba vivo y me decían que sí. El papá de Nacho se ocupó muchísimo. Él también anda en moto de toda la vida. Nacho está subido arriba de una moto desde que tiene tres años. Tengo que agradecerle a la vida que está vivo", aseguró la madre de Juana Viale sincerándose delante de las cámaras.