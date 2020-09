Una escandalosa vedette, ¿muy cerca de la política?

La política y la farándula son dos mundos que, a pesar de ser muy distintos, siempre terminan cruzándose. Así como muchos políticos disfrutan de su faceta mediática, hay otros famosos que buscan incursionar en la política.

Ejemplos sobran: Palito Ortega, Nacha Guevara, Amalia Granata, Ivo Cutzarida y, ahora, Cinthia Fernández. En El show del problema, la modelo confirmó que se reunió con varios políticos y que planea lanzar su candidatura en el próximo año.

"Estoy más del lado de decir que sí, que no. Soy una chica difícil y hay algunas cuestiones que tengo que arreglar... Quiero ir por el lado de familia, es mi objetivo. Trabajar las leyes con respecto a ese tema, hay un gran vacío. No sé si llego, por la cuarentena... Pero sería el año que viene", contó Cinthia, quien aclaró que no tiene pensado dejar su trabajo en los medios.