El Chavo del 8 tiene un doble, ¡y es un metalero argentino!

El Chavo del 8, como todo fenómeno mediático, habrá estado sujeto a distintos estudios, comparaciones, análisis, curiosidades.

Y una de esas, quizá la más notable, despuntó en la Argentina.

Comenzó a circular la foto de un hombre que asistió a un festival de metal rock, con un parecido con Roberto Gómez Bolaños, realmente asombroso.

Se trata del músico argentino Phil Claudio Gonzáles, que alterna la actividad en bares y pubs con su banda con la venta de remeras con figuras del rock mundial.

González se toma realmente con humor las comparaciones y en su Facebook escribió: "¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh. Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo, ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno", escribió el argentino en su cuenta de Facebook.

Mirá los memes:

El chavo metalero es lo mejor del nefasto 2020. No puedo parar de reírme. pic.twitter.com/zGN65wzEa0 — Joaquin (@jqvdb77) September 26, 2020

@facundoboludo por que no decís q que en argentina tienen a su propio chavo del 8, sos un pelotudo!!! pic.twitter.com/Q5y96IIoZu — zorlak (@krlozleyva) September 27, 2020

No uD83EuDD14 ese no es el chavo del 8... pic.twitter.com/JGiC06t3eu — Simpsonito chévere (@SimpsonitoMX) September 24, 2020

Hay cosas simples que te dan la vida, en mi caso fue ver qué existe el chavo del 8 metalero. pic.twitter.com/OW45M0zRDK — uD835uDC71uD835uDC82uD835uDC86uD835uDC8DuD835uDC90 uD83DuDC3A (@LuisJael97) September 26, 2020