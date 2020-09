Dolor en el mundo del chamamé: Murió Ramona Galarza a sus 80 años

View this post on Instagram

Lamentamos el fallecimiento de la cantante Ramona Galarza, un emblema del folklore nacional, referente del chamamu00e9 y los ritmos litoraleu00f1os y embajadora de nuestra cultura en el mundo. Participu00f3 en nueve pelu00edculas, entre ellas u0026#34;Alto Paranu00e1u0026#34;, u0026#34;Ya tiene comisario el pueblou0026#34;, u0026#34;Viaje de una noche de veranou0026#34; y u0026#34;Argentinu00edsimau0026#34;. Nuestras condolencias a su familia y a sus seres queridos.