El repudiable ataque que sufrió Robertito cuando estaba saliendo en vivo

Este 21 de septiembre seguramente será inolvidable para todos por el ambiente de pandemia y distanciamiento que rige en buena parte del país y el mundo, pero también lo será (y mucho más) para Robertito Funes, quien fue agredido verbalmente por un sujeto mientras realizaba su trabajo.

El cronista de C5N estaba junto a su camarógrafo mostrando lo distinto que era este Día de la Primavera en Palermo cuando un hombre apareció y empezó a dedicarle todo tipo de improperios.

“A C5N los vamos a echar de la Ciudad. No tienen que estar acá. Ustedes no tiene que estar acá, ustedes se tienen que ir a La Matanza. Si te la pasás todo el día criticando a la Ciudad, careta. No te voy a dejar tranquilo en todo el día. Ustedes son todas cucarachas, por culpa de ustedes estamos como estamos. Metetelo en el or… f… el micrófono. Put…", esgrimió el despreciable hombre ante un atónito Robertito, quien tuvo que solicitar la ayuda de un agente policial para sortear al mal trago.