¿El adiós a Hernán Drago tiene fecha? : Mirá la inesperada declaración del modelo

Bienvenidos a bordo, el programa de entretenimientos que conduce Guido Kaczka por El Trece, es donde todas las noches Hernán Drago la rompe con su carisma bailando, contando chistes, y hasta se anima a silbar sin miedo al papelón.



Además, también trabaja como panelista en Pampita Online, el programa de Carolina Ardohain por Net Tv.



Este muy buen presente profesional que el modelo está viviendo a pesar de la pandemia y lo difícil que se hace salir de su casa e ir al canal, tiene un objetivo muy fuerte: lograr su sueño de mudarse a Bariloche, la ciudad que eligió para su retiro.



Su proyección no está muy lejos en el tiempo y lo confesó en una entrevista de Nico Peralta para la revista Pronto, y en este medio la compartimos de la mano de su propia palabra:



“Lo tengo canalizado y no falta mucho para eso: creo que será en no menos de seis años pero tampoco más de ocho. Si Dios quiere y no pasa nada en el medio, me quiero ir a vivir allá. Tengo una casita en Bariloche, es mi refugio y mi lugar, y trabajo mucho en ese sentido también. Sé que todo lo que estoy haciendo ahora es lo que me va a permitir irme para allá. Cuando se prenden las cámaras, soy igual que cuando se apagan pero sé que ese es mi trabajo porque no quiero vivir delante de cámara: yo me quiero ir a vivir al sur. Pero entiendo que hacer las payasadas que hago con Guido delante de cámara, me va a permitir acercarme a mi sueño. Por suerte, me divierte y combino el placer con la parte laboral. Cuando en el futuro me pregunten cómo me fui a vivir a Bariloche, responderé: ´Una vuelta me puse a bailar pavadas en lo de Guido, me fue bien y me vine a vivir a Bariloche´”