J Balvin dice que a él le tocó bien duro: ¡¿de qué habla!?

El artista colombiano J Balvin anunció este jueves, durante la transmisión de los Premios Juventud, que se está recuperando del Covid-19, una enfermedad que le "ha dado muy duro" y por la que envió un mensaje de alerta a los que dudan de la veracidad del virus.

En un mensaje grabado desde su casa en la ciudad colombiana de Medellín para recibir uno de los galardones, el artista hizo un llamado a que los jóvenes se cuiden del coronavirus. “En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó bien duro”, reveló.

Y agregó categórico “Envío un mensaje a todos los que me siguen, a la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan, que esto no es un chiste. A pesar de que hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho”.