¡Shhhhh, eso no se dice!: Pampita tuvo un momento de debilidad y contó al aire que no es…

u0026gt; Extrau00f1o MUCHO a mis amigxs y por eso este domingo vamos a darlo todo haciendo un vivo en La Previa Del Dia Del Amigx junto a Dr.Lemon ud83eudd1fud83cudffd Cuu00e9ntenme acu00e1 abajo ese talento, eso que admiran de sus amigos que voy a estar eligiendo algunas historias para que las cuenten en el vivo conmigo. Ademu00e1s, vayan a esa foto que tienen con lxs amigxs que mu00e1s extrau00f1an y usen el hashtag #PistaDeLaAmistad. Hay muchos premios! u2728ud83dudc45 @drlemonar