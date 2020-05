Natalia Lafurcade es imparable: La espera terminó, lanzó un tremendo éxito y ...

View this post on Instagram

Desde que vi tus ojos me enamoru00e9, me enamoru00e9, me enamoru00e9, En tu primer abrazo recuerdo que, mi cuerpo vivo y temblorosa mi voz porque todo en este universo cobrou0301 razou0301n, en mi existir eres tuu0301 MI RELIGIOu0301N u2764ufe0fud83dude4fud83cudffbud83cudf43 Canciou0301n que le escribiu0301 a la muu0301sica y al amor. #uncantopormeu0301xico @uncantopormexico @iamelias