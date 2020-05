Marianela Mirra dijo que le "hicieron daño": ¿qué fue lo que le pasó?

Marianela Mirra venció en Gran Hermano en el lejano 2007.

Después la tucumana prácticamente desapareció de los medios.

¿Por qué no tuvo el paso por la televisión que tuvieron otros personajes del mismo reality?

“No estoy porque no sigo las reglas, no me vendo, no confío. Me hicieron daño y la vida sigue. No es una derrota, es un triunfo y me lo dieron ustedes. ¿Si robé una sonrisa? Quiero que sepan que no me entra en el corazón tanto amor”, dijo, agradeciendo los miles de mensajes que le llegaron celebrando aquel triunfo.