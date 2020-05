¡Noooo qué matadora!: Noelia Ríos calienta la cuarentena con esta postal descomunal

View this post on Instagram

Buen viernes ud83eudddau200du2640ufe0fud83dudc95 Seguimos entrenando juntoooos encerrados en casa con lo que podemos ud83eudd26ud83cudffbu200du2640ufe0fud83eudd23 @planfitnessnr ud83dudc47 Coach online planfitnessnr@gmail.com Mau00f1ana sabado 11:45 am en @canal9oficial les propongo una rutina para hacer en casa sin elementos Ph @fotoalesantiago Make up @sassmariel