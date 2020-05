El primer Óscar de la historia fue para..¿Un perro?: A 91 años de la elección más polémica

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega los primeros Premios Óscar para galardonar a las mejores películas y actores del rubro.



En el año 1929, la noche del 16 de mayo, se entregaron las primeras distinciones. Fue durante una cena en el hotel Hollywood Roosevelt de la ciudad de Los Ángeles, siendo así la única ceremonia de los Óscar que no fue transmitida al público por radio ni por televisión.



El presidente de la Academia, Douglas Fairbanks, fue el anfitrión del espectáculo.Unas 270 personas asistieron al evento y la ceremonia de presentación duró quince minutos. Louis B. Mayer, fundador de Louis B. Mayer Corporation (actualmente fusionada con Metro-Goldwyn-Mayer),fue quien creó los premios.



En el momento de la revelación del resultado de la votación para decidir el primer ganador del Oscar al Mejor Actor, la Academia se dio cuenta de que tenían un problema. El “actor” que había recibido la mayoría de votos era en realidad un perro llamado Rin Tin Tin, protagonista de películas como A Dog of the Regiment y Jaws of Steel.



Esto fue realmente preocupante, nada mas insólito que darle la primera estatuilla a un can lo que le quitaría credibilidad a sus nuevos premios. Para evitar que los tomaran por locos o tramposos, pasaron el Oscar de 1929 a Emil Jannings.



Al contrario de las ceremonias siguientes, un actor o director podía recibir un premio por múltiples obras en un año. Emil Jannings, por ejemplo, recibió el premio al mejor actor por su trabajo tanto en El destino de la carne como en La última orden. Por otra parte, Charlie Chaplin y Warner Brothers recibieron un premio honorario cada uno.