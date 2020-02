Se hartó Ivana Nadal: mirá la radical medida que tomó con su vida (y con su cuerpo)

Ivana Nadal es una de las diosas más lindas de nuestro país, quien ha deslumbrado al público con su espectacular belleza arriba de las pasarelas, y también en los medios de comunicación.

Como sabemos, la modelo es una de las preferidas de varias marcas para protagonizar sus campañas publicitarias, ya que su carisma y figura son la clave de su éxito. Si hay algo que ella sabe es llamar la atención con cada foto o video, por lo que todos caen rendidos a sus pies.

Es tal la popularidad que tiene la diosa argentina, que en las redes sociales también causa sensación. En su cuenta oficial de Instagram suele compartir videos sobre sus rutinas de ejercicios y distintos consejos para sus más de dos millones de seguidores.

Esta vez, Ivana volvió a animarse a brindar recomendaciones a sus followers en sus historias, grabando un par de videos en donde asegura: "Olvídense de la balanza, olvídense de cuánto pesan, de los talles de la ropa, de pensar cada caloría que ingerís en su cuerpo, de buscar defectos frente al espejo".

"Sigan haciendo la vida que vienen haciendo en cuanto a actividad y alimentación. Fíjense si antes de cada comida están siendo felices. Fíjense si cuando están comiendo son conscientes", afirmó la famosa. "Háganse mimos en la panza, no se aprieten la panza, los brazos", y reconoció que ella antes lo hacía: "me maltrataba, me bardeaba, me sentía más gorda cada lunes después de comerme comido todo los findes".

Luego, la influencer reconoció que lo que a ella le funcionó para cambiar su estilo de vida fue dejar de presionarse para ser más delgada o buscando metas a través de esfuerzos que no podía mantener el el tiempo. "Chau balanza, chau prohibiciones, chau maltrato, chau contar calorías", dijo que fue la solución a sus problemas.

Desde hace un tiempo, Nadal encontró en las redes sociales un medio para ayudar a otras personas que no están conformes consigo mismas o que simplemente quieren sentirse mejor, cambiar sus hábitos de alimentación por otros más sanos y aceptarse frente al espejo. ¡Una genia!

Fuente: minutoneuquen.com