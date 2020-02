Poroto Cubero se despide del amor de su vida: "Hasta acá llegamos"

No, no es ni su ex Nicole Neumann ni su actual, Mica Viciconte. Fabián "Poroto" Cubero tendrá su partido de despedida con la camiseta de Vélez el sábado 28 de marzo. Así lo anunció en conferencia de prensa y será un partido amistoso junto a sus amigos y viejas glorias del club de Liniers.

Fabián había dejado atrás el fútbol profesional en diciembre del año pasado, cuando disputó su último partido con la camiseta del club de sus amores. Ese día, Vélez venció 3 a 1 a Colón de Santa Fe en el Amalfitani y a más de un hincha ese día se le escapó un lagrimón.

En sus redes sociales, Poroto oficializó el partido de despedida: "Gracias a todos los que me acompañaron en este hermoso camino , los espero para festejar juntos los extraordinarios momentos vividos . SÁBADO 28/03/20 #TodosJuntos", escribió.