Catherine Fulop en una postal que devela un detalle muy especial

Saben de donde vengo, nada fue fácil pero el aprendizaje fue constante y cada vez que me preguntan: que hiciste para? O que haces para? Como conseguiste tal cosa? O me felicitan por mi familia...quiero que sepan que soy una gran trabajadora de las cosas que me pasaron y que logre. Trabajo desde muy chica y eso es lo que mejor me sale. Trabajo en mi salud, en mi cuerpo, en mi casa, trabajo para que mi familia esté unida, trabajo la amistad, mis vínculos, trabajo en ser mejor persona cada día, en mi felicidad y en mi bienestar. Se trata de trabajar con gusto constantemente para lograr la vida que quieres tener. Trabaja mucho tus sueños, es la única manera de tener suerte. Se les quiere ♥️🤋