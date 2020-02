Don Osvaldo anunció la vuelta a los escenarios y vendrá a San Juan: los detalles

View this post on Instagram

SAN JUAN Jueves 21 de Mayo - 20Hs Su00e1bado 23 de Mayo - 20Hs Estadio Cerrado Aldo Cantoni San Luis Oeste 1300 (esq. Urquiza) En venta a partir del martes 3 de marzo Puntos de venta en :http://don-osvaldo.com.ar/ag/202005sanjuan/ Precio u00fanico $1.300- (servicio de venta incluido). Opcional + CD Casi Justicia Social II $ 550. Opcional + CD Casi Justicia Social I + CD Casi Justicia Social I $ 850.