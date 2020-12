Cómo la pasa Karina en el cantando: escuchá lo que confesó

Muchas veces no queda claro cuánto hay de show y cuánto de realidad en las peleas que se ven en Cantando por un sueño. ¿Qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Las diferencias se van y es todo armonía? Al parecer, no siempre. Así lo dejó claro Karina La Princesita, que admitió su incomodidad en el certamen.

"¿Estás mal por todo lo que pasa con Oscar (Mediavilla)? A veces veo algunas caras tristes", le preguntó Ángel de Brito a la cantante en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana.

"No la paso muy bien”, admitió la jurado, y siguió: “A mí me gusta trabajar en un ambiente donde hay armonía y se saben separar las cosas. Es difícil que te digan en los lugares en los que trabajé que soy una mina problemática, con mala onda, que hace diferencias, que se comporta como una estrellita. ¿Viste que hay gente que es así? Yo no soy así. Yo priorizo mucho sentirme cómoda y que mis compañeros se sientan cómodos también”.

“Yo no entendí qué pasó tan grave para que las cosas estén así. Me pareció que alguien había comenzado un juego, y mis compañeros me dicen 'esto es un show, el que se enoja pierde', pero en los cortes hay una onda que a mí no me hace sentir cómoda. Calculo que a él tampoco. Pero yo no soy la que genera eso y no la estoy pasando muy bien", completó la artista, quien asegura estar cansada de las descalificaciones y críticas de Mediavilla.