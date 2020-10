"Yo me quedaba llorando", el recuerdo de Pampita que sorprendió a todos

Pampita sigue sacando a relucir en su programa momentos de su pasado que realmente sorprende a todos sus seguidores.

La hermosa conductora tras trasladó a un momento de su juventud para ejemplificar que a veces las apariencias engañan y que hay muchas personas que viven muy pendientes de estas.

Esto sucedió después de que pasaran un informe en Pampita Online sobre Mica Viciconte, donde contaba en el programa que Guido Kaczka conduce en Canal Trece, cómo había sido su primera noche con el exfutbolista de Vélez Sarsfield, Fabián Cubero. Allí, la rubia aseguró que luego de besarse, ella decidió ir al baño, y al salir vio cómo el deportista ya estaba acostado en ropa interior sobre su cama.

Ante semejante confesión, la actual esposa de Roberto García Moritán no se quedó callada. “Si no te dicen ‘¡Quedate!’, no se puede sacar la ropa y meterse en la cama. Ella no le dijo ‘metete en la cama’, ahora tenía personalidad, ella debe haber pensado ‘viene por todo’”, manifestó Pampita sobre una de las parejas más mediáticas y populares del momento, que no deja de dar que hablar en la televisión y en las redes.

Fue entonces cuando la morocha dio su opinión sobre las impresiones que uno genera en las primeras citas, e inmediatamente recordó su pasado. “Mi abuela me decía que no salga a bailar todos los fines de semana. Me decía que fuera y que después me vieran cada tanto… ¡Pero yo quería ir a bailar siempre! ¡Qué me importaba lo que pensaba la gente! Yo me quedaba llorando furiosa porque no me dejaban ir”, afirmó cada vez más dispuesta a contarlo todo. ¿El próximo apuntado será Vicuña?