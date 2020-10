Calu Rivero, desnuda y con amigas, pidió "¡basta de censura!"

View this post on Instagram

ud83eudd0d To all the girls and women, do not let anyone tell you what you should look like, tell you how to be, this is our authentic femininity ud83eudd0dFEMALE BODIES BY FEMALE ARTISTS ud83eudd0d Stop censoring out bodies and ideas. . Mujeres, no dejen que nadie les diga cou0301mo deben verse, les diga cou0301mo ser, esta es nuestra auteu0301ntica feminidad ud83eudd0d CUERPOS FEMENINOS POR ARTISTAS FEMENINAS ud83eudd0d Dejen de censurar nuestros cuerpos e ideas. . By @agostinagalvez #rockawaybeach #newyork #femalebody #femaleartists #femaleartist #freedom