Las misteriosas desapariciones en la casa de Susana Giménez

EL MISTERIO DEL LAGO Hace au00f1os que me intriga un sendero muy marcado en el bajo que bordea el lago del fondo de casa. Buscamos huellas con gente que sabe distinguirlas. Me metu00ed entre las plantas (que ahu00ed crecen salvajes) a ver si encontru00e1ba alguna cueva. Pusimos cu00e1maras que registran los movimientos en los u00e1rboles para ver quu00e9 era y NADA. Ahora resulta que desaparecieron 8 patos, quedu00f3 uno solo pobrecito que estu00e1 aterrado... Llamu00e9 a un veterinario amigo que es rescatista y trabaja en una reserva para pedirle ayuda. Me contu00f3 que a partir de la pandemia aparecieron varios gatos monteses en la ciudad y dijo que no le extrau00f1aru00eda que se hubieran comido a los patos. Me propuso poner jaulas con carne en el lago para atraparlos y devolverlos a su hu00e1bitat. Hace du00edas que me despierto con la intriga y vamos con @patogimenez volando al lago para ver quu00e9 encontramos. Pero como vieron hasta ahora encontramos cualquier cosa menos un gato montu00e9s! Pobre gallineta! #wildlife #lamary #susanagimenez #aventurasenlamary #aniamals #nature