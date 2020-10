Santiago Mocorrea ya reemplazó a Lali Espósito: ¿por quién?

Horas atrás, Lali Espósito confirmó su separación de Santiago Mocorrea con un mensaje en Twitter. Si bien, la artista aseguró que la ruptura se dio en buenos términos y de mutuo acuerdo, trascendió que habría una tercera en discordia.

“Si, me separé pero todo súper, súper bien, con mucho amor. Él es lo más y nuestra relación fue lo más”, le contó la ex Casi Angeles a Ángel de Brito. Y aclaró: “Hoy, nuestras vidas, van en caminos distintos, pero fue una decisión desde el amor y para estar felices. 100 % fue así, es lo mejor ahora”.

Sin embargo, a Karina Iavícoli, panelista de Los Ángeles de la Mañana, sus informantes le hablaron de la existencia de una chica con quien Santiago habría sido visto en la vía pública días atrás.

“Una chica me dice ´lo vimos por Zona Norte hace unos días en el auto´, y gente que lo conoce da por sentado que sería esa chica. Esa chica se llama Valeria y el apellido empieza con F”.

“Acá encontré el mail. Es del 13 de septiembre. Una chica que no me dice el nombre me dice ´lo vimos por Zona Norte hace unos días en el auto´, y gente que lo conoce da por sentado que sería esa chica. Esa chica se llama Valeria y el apellido empieza con F”, reveló la periodista.

Pese a tener el dato, la panelista decidió creer en la versión de Lali y no ahondar en la investigación. “Lo dejo ahí porque estuve buscando a la chica, no la encontré. Por los datos que tengo no es conocida, es jovencita y la cuenta la tiene privada, si es la que yo creo que es”, explicó.

Por último, Iavícoli aclaró que no era su intención contradecir la versión presentada por Espósito. “Tampoco quiero adosarle a Mocorrea esta chica, porque si Lali dice que terminaron bien yo le creo a Lali”, cerró.