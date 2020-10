¡Revolución en las redes!: Nazarena Vélez mostró lo que hace cuando se queda sola en casa

Nazarena Vélez está a full en las redes. Durante esta cuarentena la actriz ha reforzado su comunicación con sus seguidores y para algunos ya se pueden considerar una influencer.

En las últimas horas, dentro de esta fluida actividad que mantiene, Nazarena reveló una intimidad que pone en práctica cuando se queda sola en su casa y mostró pruebas de ello a través de historias en su cuenta de Instagram.

"Quiero hacer una limpieza de todo porque yo ya había ordenado en la cuarentena pero mi vestidor está hecho mier…, todo vencido, porque le pongo cantidades de ropa que no existen. Mirá lo qe soy, un desastre. Tiro las polleras de cualquier forma aca arriba. Tengo 300 iguales de diferentes colores pero igual no saben la cantidad de ropa que regalé, un montón. Y hasta le di a mi hermana, pero así y todo tengo todo esto que pienso que es esencial y que sé que no es así", comentó Nazarena.

"Yo pensaba que con la vejez uno se ponía más responsable, pero en mi caso no. Sigo siendo una quinceañera con todo desordenado. No los puedo ni retar a mis hijos porque soy un bardo en serio. Tengo todo limpio pero súper desordenado", completó.