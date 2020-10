Callejero: mirá cómo se gana la vida la Tota Santillán

La Tota Santillán conoció de luces y de sombras.

De luces realmente encandilantes, y de sombras muy oscuras.

Fue uno de los conductores y productores musicales más famosos de la TV argentina cuando la música tropical realmente hacía roncha y aparecían grupos hasta debajo de las piedras.

Pero su vida desordenada, con violencia, adicciones, traiciones, engaños, lo dejaron, evidentemente, en una situación muy precaria.

Ahora para ganarse la vida eligió la muy noble tarea de vendedor ambulante.

“Para sobrevivir a la pandemia hice otros trabajos. Terminé de trabajar en Mar del Plata y comenzamos a hacer tapabocas. Los barbijos. Nos dedicamos a vender guantes. Insumos de la sanidad. Alimentos no perecederos también que fuimos vendiendo. Los repartíamos en la camioneta. Es todo el trabajo que ha hecho uno y que he trabajado siempre”, confesó en una entrevista radial.

Pero también tiene otros proyectos: “Estamos armando un autocine para la gente. He vendido ropa. El programa que estamos haciendo por streaming es como que vos lo veas por la televisión. Yo he tenido la carnicería todo este tiempo. He vendido buzos y remeras. Con un montón de amigos porque uno tiene que vivir”.